«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

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أطلق الإنذار الآلي المبكر تنبيهات متقدمة في 4 مناطق تحذر من توقعات بحدوث تقلبات جوية، تتضمن هطول أمطار رعدية بين متوسطة إلى رعدية، مصحوبة بزخات من البرد، وقد تؤدي لجريان السيول في هذه المناطق.

وشملت التنبيهات منطقة مكة المكرمة، متوقعة أن يشمل تأثير التقلبات الجوية فيها كلاً من الطائف والهدا والشفا وبني سعد وميسان ونمرة والسيل الكبير ومدركة ورهاط، والأجزاء المجاورة، وقد يمتد تأثيرها ليشمل المشاعر المقدسة، مبيناً أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وشمل التنبيه أيضاً منطقة عسير، متوقعاً أن تتأثر بالتقلبات الجوية ومنها: أبها والنماص والمجاردة وتنومة وبللسمر ومحايل ورجال ألمع وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والأجزاء المجاورة، متوقعاً أن تبدأ الحالة عند 12 ظهراً وتنتهي عند الساعة 10 مساءً.

وفي منطقة جازان توقع التنبيه أن تتأثر بالتقلبات الجوية كل من فيفا وهروب والريث والعيدابي والحقو والعارضة والخوية وأحد المسارحة وأبوعريش والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى جيزان وصبيا، تبدأ الحالة من 12 ظهراً وتنتهي في 10 مساءً.

أما المنطقة الرابعة التي شملتها تنبيهات الإنذار الآلي المبكر فهي منطقة الباحة ممثلة في كل من المندق، قلوة والمخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى الباحة، وتبدأ الحالة أيضاً عند الساعة 12 ظهراً وتنتهي عند الساعة 10 مساءً.