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العمل: إيداع 149 مليون ريال لـ11 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

العمل: إيداع 149 مليون ريال لـ11 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: “إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 149985665 ريالا”.

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 11300 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

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