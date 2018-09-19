التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

تواصل – واس :

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل.

وأضاف أنه وبالرجوع للأمر السامي الكريم يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار تود قيادة القوات المشتركة للتحالف أن تؤكد على التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.