طفل يلعب بقنبلة حقيقية 3 سنوات دون أن يدري

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شهدت مدينة سوجو الصينية، واقعة غريبة، أدت إلى صدمة رجال الشرطة بالمدينة، إذ عثرت الشرطة على قنبلة حقيقية كانت بحوزة عائلة صينية، وتركتها للعب صبي بها لثلاث سنوات.

وتبين للشرطة أن عائلة الصبي كانت على علم بالموضوع، حيث عثرت جدة الطفل على القنبلة، عندما كانت تزرع الأشجار ولم تخف من منظرها آنذاك، لذلك تركتها في المنزل ليلعب بها أحفادها، بحسب موقع “toutiao.com”.

وقللت الجدة في البداية من الخطر المحتمل من القنبلة، ولم تكن سعيدة باهتمام السلطات بها.

لكن الشرطة استدعت خبراء المتفجرات الذين أكدوا بأنها يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وقد تزهق أرواح من حولها، على الرغم من أنها من غير صاعق مفجر.