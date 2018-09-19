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إسلام 256 شخصاً وتنفيذ 41 ألف منشط دعوي في «تعاوني العزيزية» بالرياض (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

بلغ مجموع المناشط والبرامج والجولات الدعوية التي نفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بمدينة الرياض ــ خلال العام الماضي 1439هـ ــ (41799) منشطاً دعوياً، استفاد منها (99807) أشخاص، بالتعاون والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المكتب في هذا الشأن، أوضح أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ (256) شخصاً من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد الدروس والكلمات الوعظية التي ألقاها الدعاة (566) درساً وكلمة وعظية، كما نظم المكتب (18) محاضرة، في حين نفذ الدعاة (922) جولة دعوية.

وأفاد التقرير أن المكتب وزع (1537) مصحفاَ وتراجم لمعاني القرآن الكريم إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، و(35303) كتاباً دعوياً من إصدارات الوزارة، إضافة إلى توزيع (2225) تسجيلاً صوتياً، حيث بلغ إجمالي الكتب والمطويات والإصدارات التي تم توزيعها (39065) إصداراً.

وتضمن التقرير تنفيذ عدد من المشاريع الدعوية، جاء في مقدمتها مشروع “الركن الدعوي” بمحطة النقل العام، ومشروع “عمرة ودعوة”، حيث بلغ عدد المستفيدين منه (588)، وتم توزيع وجبات إفطار للصائمين، حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة (29000) وجبة.

واختتم التقرير موضحاً مناشط المكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنتج المكتب ونشر (402) مادة دعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تغطيته للندوات والمحاضرات العلمية التي تقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طريق البث المسموع والمرئي، وتنقل عبر اليوتيوب بعد التسجيل.

 

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