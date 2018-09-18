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وضعوا 100 ألف عملة معدنية في نافورة لاختبار الناس.. فكانت هذه النتيجة!

وضعوا 100 ألف عملة معدنية في نافورة لاختبار الناس.. فكانت هذه النتيجة!
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تواصل – وكالات:

أجرت بريطانية تجربة فريدة من نوعها لدراسة السلوك البشري، حيث وضعت نحو 100 ألف عملة نقدية معدنية في نافورة مياه مهجورة، وكانت النتيجة مخيبة لآمالها.

وبدأت البريطانية “آنا براونسيد” تجربتها عند الساعة 8 من صباح يوم السبت، حيث وضعت ما قيمته 1000 جنيه إسترليني (1400 دولار) من العملات النقدية المعدنية، في نافورة كواي سايد المهجورة بمدينة كامبريدج.

وكان من المفترض، أن تبقى هذه العملات لمدة 48 ساعة، لكن الأمور سارت على غير ما كانت تشتهي آنا، فبحلول الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، كانت معظم القطع النقدية قد اختفت من النافورة، على الرغم من التحذيرات التي وضعتها، بوجود كاميرا تراقب المكان.

وتهدف التجربة إلى دراسة تفاعل الناس مع وجود العملات النقدية في الشارع، لكن آنا تعترف أنها دُهشت من سرعة اختفاء هذه العملات، بحسب موقع أوديتي سنترال.

يُذكر أن هذا المشروع جاء بتمويل من منحة قدمها مجلس الفنون في إنكلترا، والذي مول أيضاً 5 مشاريع فنية أخرى في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

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