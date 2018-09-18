ارتكبوا 46 جريمة.. ضبط عصابة سرقة الكيابل النحاسية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي والقبض على المتورطين فيه وعددهم خمسة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

جاء ذلك بعد أن توفرت الأدلة على تورطهم بسرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وتم بحوزتهم ضبط معدات حديدية ومقصات استخدموها في جرائمهم، وقد أقروا بارتكاب (٤٦) جريمة سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.