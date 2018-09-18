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للقضاء على القرود.. فرق المكافحة بمكة تغير سياراتها وملابسها

للقضاء على القرود.. فرق المكافحة بمكة تغير سياراتها وملابسها
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تواصل – مكة:

بعد ورود بلاغات حول تسلل بعض القرود إلى حي جبل النور بمكة وما جاوره، وشكوى الأهالي من ذلك، لفت مسؤول بالقطاع البلدي إلى أن ذكاء القرود يجنبها عادة الوقوع في المصيدة، مما يتطلب تغيير نمط القضاء عليها.

وبحسب ‘‘مكة‘‘ قال مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي المهندس محمد باحارث ‘‘إن القرود حفظت أشكال ملابس الفرق الاستكشافية المخصصة لملاحقتها وسياراتهم التي يستقلونها ما جعلها تستشعر اقتراب الخطر، وتبدأ بالهروب بعيدا، وهذا ما يدفعنا إلى تضليلها من خلال ملاحقتها بسيارات وملابس مختلفة‘‘.

وأوضح أن عملية وضع الطعم في الموز لم تعد تجدي نفعا، حيث إنها تستطيع تمييز الطعم بسهولة وفصله عن الموز، مما جعل فرق المكافحة تلجأ إلى طريقة أخرى أثبتت فاعليتها وهي إضافة المخدر على العصائر، مشيرا إلى أنهم بصدد العمل على توجه جديد بالتنسيق مع الحياة الفطرية للاستفادة من هذه القرود.

وفيما يخص الكلاب الضالة، أكد أنه تمت السيطرة على 656 كلبا، خلال الفترة من 7 ذي القعدة الماضي حتى 7 محرم الحالي، ويجري العمل على إيجاد حلول بديلة تغني عن قتل غير الضارة منها.

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