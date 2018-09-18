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شاهد.. عملية إنقاذ جوي من فياضانات إعصار «فلورنس» بأمريكا

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تواصل – فريق التحرير:

تحركت قوات من خفر السواحل الأميركية لأجل إنقاذ رجل وكلبه بعدما علقا وسط مياه الفيضانات التي تسبب فيها إعصار فلورنس الذي يضرب نورث كارولاينا منذ أيام، من خلال طائرة مروحية.

ونجحت قوات خفر السواحل بالفعل من إنقاذ الرجل وكلبه،  حيث أظهر تسجيل مصور رجال الإنقاذ وهم يهبطون من مروحية عمودية من أجل إنقاذ الرجل بالقرب من ويلمنغتون في نورث كارولاينا في 17 سبتمبر الجاري.

وكان الرجل برفقة كلبه يسيران في شاحنة صغيرة عندما باغتهما الإعصار والفيضان شمالي نهر “كيب فير” بالولاية.

وتمكنا من الوصول إلى أعلى الشاحنة، وفي النهاية إلى سطح مبنى، حيث تم انتشالهما من هناك.

 

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