ضرب الخليه بالخطأ.. فلدغته أكثر من 600 نحلة قاتلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

ضرب الخليه بالخطأ.. فلدغته أكثر من 600 نحلة قاتلة

ضرب الخليه بالخطأ.. فلدغته أكثر من 600 نحلة قاتلة
0

تواصل – وكالات:

تعرض رجل في ولاية تكساس الأميركية لأكثر من 600 لدغة من النحل الأفريقي المعروف بـ”النحل القاتل”، بينما كان يجز عشب حديقة منزله.

وأوضح فيرن روبرتس أنه حاول الهرب بعدما ضرب الخلية بآلة الجز بالخطأ، لكن أعداد النحل التي انطلقت منها كانت كبيرة للغاية، وهاجمته من كل الاتجاهات، مما جعله يفقد توازنه ويسقط أرضا، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وسارعت زوجته ماري إلى مساعدته وإنقاذه بعدما وصل صراخه إلى داخل المنزل، وأشارت إلى أنها بذلت جهدا كبيرا لإخراجه من الحديقة، إذ لم يكن زوجها قادرا على المشي بسهولة وكان يتعثر.

وبمجرد ولوجهم المنزل اتصلت الزوجة بالطوارئ، لكن المسعفين كانوا غير قادرين على الوصول إلى روبرتس لأن فناء منزلهم كان محتشدا بأسراب النحل.

واضطر روبرتس إلى السير خارج المنزل عقب وصول سيارة الإسعاف ليتعرض لمزيد من لسعات النحل، والتي وصل عددها إلى أكثر من 600 لسعة في مختلف أنحاء جسمه بما فيها حنجرته.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن الرجل أمضى 3 أيام في وحدة العناية المركزة بأحد المشافي، ومن المتوقع أن يتماثل إلى الشفاء نهائيا قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن بعض دراسات تؤكد أن تعرض الانسان إلى مئات اللسعات من النحل، قد تؤدي إلى وفاته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب أمير الرياض يستقبل أبناء «الجبيري» المسامحين قاتل أخيهم

نائب أمير الرياض يستقبل أبناء «الجبيري» المسامحين قاتل أخيهم

خلية نحل تنقذ إحدى أفرادها من الموت (فيديو)

خلية نحل تنقذ إحدى أفرادها من الموت (فيديو)

سرب من النحل يهاجم مطعماً للهوت دوغ.. و«شرطة نيويورك» تتدخل (صور)

سرب من النحل يهاجم مطعماً للهوت دوغ.. و«شرطة نيويورك» تتدخل (صور)

مواطن يكشف سبب تأخيره العفو عن قاتل ابنه (فيديو)

مواطن يكشف سبب تأخيره العفو عن قاتل ابنه (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>