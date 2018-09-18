دكتور طاقة متجددة: سياسة التوظيف بالجامعات تختلف مع رؤية 2030 (فيديو)

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كشف فيصل قحيشه، حامل شهادة دكتوراه في الطاقة المتجددة، أنه بحث في أعضاء هيئة التدريس، ووجد أن امتداد التخصص لا يطبق على الأعضاء الموجودين حاليًّا الذي يدرسون في بعض الجامعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على فضايئة “إم بي سي” أنه خريج جامعة أسترالية منذ 3 سنوات تقريبًا ومن وقتها يبحث في جميع الجامعات السعودية ولم يجد مقعدًا، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 تؤكد أن السعودية ستدخل مجالات جديدة في الطاقة، ولكن رغم ذلك رفضته الجامعات.

وتابع أن هناك دكتورًا متخصصًا في الحاسب الآلي بجامعة بيشة، رغم أنه في البكالوريوس تخصص فيزياء، أي أن المسار العلمي بعيد عن بعضه، مشيرًا إلى أن هذا الدكتور غير سعودي، ولو كان سعوديًّا لكان من المستحيل أن يدخل الجامعة.