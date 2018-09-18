«الأمطار» تُهدي أمريكياً 10 ملايين دولار

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تواصل – وكالات:

يعمل المواطن الأمريكي، تشارلز مارتن، في جز العشب، ولم يكن يعلم أن الأيام تخبئ له مفاجأة لم يحلم بها في حياته.

موقع UPI يقول إن تشارلز مارتن من سكان ولاية فرجينيا، اضطر للدخول إلى أحد المتاجر عندما هطل المطر فجأة أثناء عمله في جز العشب، واشترى بعض المواد الغذائية وبضعة بطاقات يانصيب فوري، وعندما بدأ بإزالة الطبقة التي تغطي رقم البطاقة، اكتشف أنه ربح الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب، وقيمتها 10 ملايين دولار.

ويقول تشارلز: “لقد أزلت الطبقة المغطاة، وكاد قلبي يتوقف”. كما أن البائعة هي الأخرى لم تصدق عينيها، وفحصت البطاقة بواسطة جهاز المسح الضوئي لتتأكد من أنها حقيقية وليست مزورة.

وخيرت شركة اليانصيب مارتن بين استلام قيمة الجائزة خلال فترة 30 عاما على دفعات، وبين استلام 6.6 مليون دولار وتسديد ضريبة المبلغ، فاختار تشارلز الخيار الثاني.

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