الصين ردت «الصفعة» لـ«ترامب».. 60 مليار دولار رسوماً جمركية على سلع أمريكية

تواصل – وكالات:

استعرت الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والتنين الصيني، واتخذت منحى آخرَ من الصراع، فبعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بقيمة 200 مليار على سلع صينية، ردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية.

وأعلنت الصين أمس الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار؛ رداً على أحدث تعريفات جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء الاقتصادية عن وزارة التجارة الصينية قولها إن التعريفات الجديدة ستتراوح نسبتها ما بين 5% و10% اعتماداً على نوع المنتج وستدخل حيز التنفيذ 24 سبتمبر الحالي.

وأضافت بلومبرج أن السلع الأمريكية التي ستخضع للرسوم الجمركية الصينية الجديدة تتراوح ما بين اللحوم والقمح والمنسوجات.

ويأتي هذا الإجراء الصيني؛ رداً على إعلان لترامب الاثنين فرض رسوم نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وقد هدد ترامب بالفعل بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.