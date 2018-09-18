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سقوط مقذوف حوثي على مسجد ومنزل مواطن بعسير.. و«الدفاع المدني» يباشر الحادث (صور)

سقوط مقذوف حوثي على مسجد ومنزل مواطن بعسير.. و«الدفاع المدني» يباشر الحادث (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، إن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب.

وأكد العقيد العاصمي، أن المقذوف سقط على مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية مما نتج عنه أضرار مختلفة، دون أن يترتب على ذلك إصابة أحد بأي أَذى.

وتم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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