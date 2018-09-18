جامعة نورة توضح أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات (فيديو)

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علقت الدكتور فائزة الفائز، وكيلة جامعة الأميرة نورة للدعم الأكاديمي للخدمات الطلابية، على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات.

وقالت الفائز، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج ”يا هلا”، مساء اليوم الثلاثاء، إن المبلغ المفروض على الطالبات ما هو إلا رسوم بسيطة، مساهمة لتقديم الأفضل لهن، مثلما هو معمول به في كثير من الجامعات الحكومية في المملكة، بعد موافقة الجهات المعنية على ذلك.

وأضافت أنه تم أخذ البعد الإنساني في القرار، حيث يمكن للطالبات غير القادرات التقسيط أو الإعفاء بعد التأكد من حالاتهن.

وتابعت أن الجناح أو الوحدة السكنية التي تسكن فيها الطالبة، هو جناح لكل طالبة وحدها وبه كل مرفقاته، بالإضافة إلى تقديم خدمات لهن وفقاً لجدول معلن لهن.

وبينت الفائز أن الجامعة لديها التزامات كثيرة لا بد أن تقوم بها، وليس فقط السكن، مضيفة أن الطالبات في السكن يحتجن إلى عناية خاصة كالمشرفات والأمن وسيارات لنقلهن.