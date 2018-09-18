فلسطين.. مقتل 3 شبان وإصابة 15 برصاص الاحتلال في غزة والقدس

تواصل – وكالات:

قتل جيش الاحتلال الصهيوني فلسطينيين وجرح 15 آخرين في مواجهات مع مدنيين عُزَّل على حاجز بيت حانون (ايرز) شمالي قطاع غزة، فيما قتل الثالث بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن: “محمد أحمد أبو ناجي (34 عاماً) سقط شمال قطاع غزة”، بينما لا يزال الآخر مجهول الهوية.

ووصل منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء الآلاف من أهالي القطاع إلى معبر بيت حانون شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وفي القدس قُتل شاب برصاص الاحتلال الصهيوني في منطقة المصرارة مساء اليوم؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما أغار طيران الاحتلال على حدود القطاع ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، زعم الاحتلال بأنهما زرعا جسماً مشبوهاً قرب السياج الحدودي.

وبحسب متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فقد نقلت جثتا القتيلين إلى مستشفى في جنوب غزة، دون الإعلان عن هويتيهما.