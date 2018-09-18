قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي

قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي
0

 

 

تواصل – متابعات:

نفى قائد لواء الحزم الثاني السوداني المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، العميد الركن حافظ التاج مكي الحاج، صحة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب القوات السودانية من اليمن، مؤكداً أن القوات السودانية باقية حتى تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

وقال “الحاج” في حوار مع موقع “سبتمبر نت” نشر اليوم الثلاثاء: “هذه أقوال مرجفين، القوات السودانية باقية لا ريب لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض، ونحن موجودون في كل الجبهات، ويجري تبديلنا بين الحين والآخر كما هي طبيعة العمليات العسكرية”.

وأضاف: “نؤكد أن القوات السودانية باقية إلى جانب الشرعية حتى تعود اليمن إلى حاضنتها العربية”.

وأشار قائد “لواء الحزم السوداني” إلى أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة في يد إيران، مؤكداً أن طهران تُملي كل شيء على الميليشيا الحوثية وتقاتل معها في الداخل اليمني.

وأفاد “الحاج” بأن الفترة الأخيرة تعد أكثر الفترات التي تضاعفت فيها خسائر الحوثيين، مضيفاً أن الميليشيا الانقلابية خسرت الكثير من الأسلحة والمعدات والمواقع، وتكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأكد القائد السوداني أن النصر آتٍ لا محالة، مضيفاً أن جنود التحالف العربي وقوات الشرعية في قمة الروح المعنوية، وينطلقون بثبات صوب أهدافهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التحالف»: الحوثي خسر 256 موقعاً و690 قتيلاً.. والعمليات تتفق مع القانون الدولي

«التحالف»: الحوثي خسر 256 موقعاً و690 قتيلاً.. والعمليات تتفق مع القانون الدولي

شاهد.. تصوير جوي لهروب الحوثيين بمعركة الكيلو 16 في الحديدة

شاهد.. تصوير جوي لهروب الحوثيين بمعركة الكيلو 16 في الحديدة

الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان

الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان

وزير الإعلام اليمني يتهم منسقة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحوثي

وزير الإعلام اليمني يتهم منسقة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحوثي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>