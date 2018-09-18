قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي

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نفى قائد لواء الحزم الثاني السوداني المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، العميد الركن حافظ التاج مكي الحاج، صحة الأنباء المتداولة بشأن انسحاب القوات السودانية من اليمن، مؤكداً أن القوات السودانية باقية حتى تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

وقال “الحاج” في حوار مع موقع “سبتمبر نت” نشر اليوم الثلاثاء: “هذه أقوال مرجفين، القوات السودانية باقية لا ريب لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض، ونحن موجودون في كل الجبهات، ويجري تبديلنا بين الحين والآخر كما هي طبيعة العمليات العسكرية”.

وأضاف: “نؤكد أن القوات السودانية باقية إلى جانب الشرعية حتى تعود اليمن إلى حاضنتها العربية”.

وأشار قائد “لواء الحزم السوداني” إلى أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة في يد إيران، مؤكداً أن طهران تُملي كل شيء على الميليشيا الحوثية وتقاتل معها في الداخل اليمني.

وأفاد “الحاج” بأن الفترة الأخيرة تعد أكثر الفترات التي تضاعفت فيها خسائر الحوثيين، مضيفاً أن الميليشيا الانقلابية خسرت الكثير من الأسلحة والمعدات والمواقع، وتكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأكد القائد السوداني أن النصر آتٍ لا محالة، مضيفاً أن جنود التحالف العربي وقوات الشرعية في قمة الروح المعنوية، وينطلقون بثبات صوب أهدافهم.