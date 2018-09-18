رداً على شكوى سوء التفتيش وتلف الطرود.. «الجمارك»: ليست مسؤوليتنا

تواصل – فريق التحرير:

نفت الإدارة العامة للجمارك مسؤوليتها عن تلف الطرود الجمركية أثناء عملية التفتيش الجمركي.

جاء ذلك خلال ردها على شكوى قالت صاحبتها: “الجمارك يتعاملون مع أغراضنا بوحشية توصلني الأشياء مكسرة وفيها خدوش وحالتها سيئة، كأننا لم ندفع فيها فلوساً، وربي حرام عليهم قطع ندفع فيها عشرات الآلاف وتوصل تالفة من همجية طرق التفتيش.. طيب فتشوا الأغراض برقي لم هذه الاستهانة بأموال الناس؟”.

ورد الحساب الرسمي لـ “الجمارك” على “تويتر”، قائلاً: “نفيدك أن شركة النقل السريع أو وكيلها أو من يمثلها مسؤولون بشكل كامل عن فتح الطرود وتحضيرها للمعاين الجمركي، وتفريغها عند الطلب وإعادة تعبئتها وتغليفها التي تقع تحت الإشراف الجمركي من قبل الدائرة الجمركية”.