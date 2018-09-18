قانوني: هؤلاء الأكثر وقوعاً في جريمة «التحرش الإلكتروني».. احذروا الورود والقلوب

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شرح المحامي والمستشار القانوني، محمد الجعيدي، مفهوم التحرش الإلكتروني، والأكثر عرضة للوقوع فيه، وكذلك العقوبة التي يقرها القانون ضد من يقع فيه.

وأوضح الجعيدي، خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” أن التحرش الإلكتروني يعني استخدام الوسائل التكنولوجية في مضايقة وإيذاء الآخرين، مؤكداً أن التحرش الإلكتروني يقع تحت طائلة عقوبات الجرائم المعلوماتية التي تعرضك للسجن.

وأضاف أن التحرش الإلكتروني ليس بالضرورة أن يكون إيحاءات جنسية فقط، مضيفاً أن استخدام الإيموشن عبر مواقع التواصل مثل الوردة والقلب يمكن أن يكون تحرشاً وفقاً للعرف ويعرضك للعقوبة.

وكشف ”الجعيدي”، أن عقوبة التحرش اللفظي قد تتساوى مع عقوبة التحرش الإلكتروني، مؤكداً أن الشباب أكثر وقوعاً في ارتكاب التحرش الإلكتروني.