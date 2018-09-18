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طالبة بجامعة نورة تكشف حقيقة فرض رسوم على السكن الجامعي (فيديو)

طالبة بجامعة نورة تكشف حقيقة فرض رسوم على السكن الجامعي (فيديو)
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تواصل – فرق التحرير:

كشفت طالبة في جامعة الأميرة نورة التي تقيم في السكن الجامعي، ملابسات فرض رسوم من قبل الجامعة على السكن الجامعي المدعوم من الدولة.

وقالت الطالبة في مداخلة هاتفية لها ببرنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، إن القرار وصل إليهم بشكل مفاجئ وبطريقة غير رسمية، مضيفة أنه تم إنذارهم بأن يسددوا الرسوم خلال هذا الشهر.

وأضافت أن إدارة الجامعة لم تتجاوب مع أسئلتهم، قائلة: “الموضوع كدا سايب”، مشيرة إلى أنهم طالبوا بالرسوم “كاش” وليس عن طريق حساب بنكي رسمي.

وأكدت أنهم قالوا لهم تم رفع طلب للوزارة والوزارة سمحت لهم، مضيفة أنهم عرفوا بالقرار عن طريق إعلان مكتوب في ورقة ومعلقة في المصعد.

وأشارت إلى أن السكن الجامعي “لا يستأهل” دفع رسوم للإقامة فيه، قائلة: “سكن الجامعة سجن، عذبونا نحن وأولياء أمورنا.. أعطونا حسنة وحيدة في سكن الجامعة حتى ندفع مقابلاً للإقامة فيه”.

من جانبه، أكد الإعلامي مفرح الشقيقي، أنهم حاولوا التواصل مع إدارة الجامعة إلا أنها رفضت التعليق، قائلاً: “إذا كان فرض رسوم للإقامة بالسكن الجامعي للطالبات قراراً وزارياً.. فما الذي يمنعكم من الظهور في برنامج يا هلا لتوضيح الحقائق؟ “.

 

 

 

 

 

 

 

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