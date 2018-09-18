«حملة الماجستير»: تنطبق علينا شروط التوظيف ولا يتم اختيارنا (فيديو)

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اشتكى عدد من حملة الماجستير من عدم حصولهم على وظائف بالمملكة رغم انطباق الشروط عليهم.

وقال يوسف العنزي وهو خريج ماجستير هندسة كهربائية ولا يجد عملاً، إن موضوع إحلال الأكاديميين السعوديين في الجامعات السعودية ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تحرك حقيقي من قبل المعنيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن” مساء اليوم، أن وزارة التعليم خرجت بتوصيات كثيرة لكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن منصة “سفير” الإلكترونية “عقيمة ولا تقدم شيئاً”.

ولفت إلى أن الجامعات تقوم بطرح مسابقات وظيفية لكي تثبت أنها تعطي الفرصة للسعوديين، إلا أن كثيراً من أبناء الوطن تنطبق عليهم الشروط كاملة، وفوجئوا بعد المقابلة بالرفض، مضيفاً أنها وسيلة للقول بأنه ليس هناك مؤهلون للعمل.

من جانبها، أكدت مرام الجهني خريجة ماجستير في تخصص الفيزياء، أنه ليس هناك آلية توضح كيفية التوظيف في الجامعات السعودية، مشددة على أنها ليس لديها مانع من التوظف في أي جامعة.

وأوضحت أنها قدَّمت على التوظيف في جميع الجامعات السعودية، وتكون الشروط كاملة متطابقة عليها إلا أنه لا يتم التواصل معها.

مرام الجهني خريجة ماجستير في تخصص الفيزياء: ليست هناك آلية توضح كيفية التوظيف، و ما عندي مشكلة أتوظف بأي جامعةpic.twitter.com/HHKsbZmeUD — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten)September 18, 2018