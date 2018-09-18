«حملة الماجستير»: تنطبق علينا شروط التوظيف ولا يتم اختيارنا (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«حملة الماجستير»: تنطبق علينا شروط التوظيف ولا يتم اختيارنا (فيديو)

«حملة الماجستير»: تنطبق علينا شروط التوظيف ولا يتم اختيارنا (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من حملة الماجستير من عدم حصولهم على وظائف بالمملكة رغم انطباق الشروط عليهم.

وقال يوسف العنزي وهو خريج ماجستير هندسة كهربائية ولا يجد عملاً، إن موضوع إحلال الأكاديميين السعوديين في الجامعات السعودية ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تحرك حقيقي من قبل المعنيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن” مساء اليوم، أن وزارة التعليم خرجت بتوصيات كثيرة لكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن منصة “سفير” الإلكترونية “عقيمة ولا تقدم شيئاً”.

ولفت إلى أن الجامعات تقوم بطرح مسابقات وظيفية لكي تثبت أنها تعطي الفرصة للسعوديين، إلا أن كثيراً من أبناء الوطن تنطبق عليهم الشروط كاملة، وفوجئوا بعد المقابلة بالرفض، مضيفاً أنها وسيلة للقول بأنه ليس هناك مؤهلون للعمل.

من جانبها، أكدت مرام الجهني خريجة ماجستير في تخصص الفيزياء، أنه ليس هناك آلية توضح كيفية التوظيف في الجامعات السعودية، مشددة على أنها ليس لديها مانع من التوظف في أي جامعة.

وأوضحت أنها قدَّمت على التوظيف في جميع الجامعات السعودية، وتكون الشروط كاملة متطابقة عليها إلا أنه لا يتم التواصل معها.

 

 

 

 

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المدينة.. مجمع مدارس يتعرض لهزات بالأدوار العلوية وتشققات داخلية (فيديو)

المدينة.. مجمع مدارس يتعرض لهزات بالأدوار العلوية وتشققات داخلية (فيديو)

شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

رجل أعمال يُطلق مبادرة لتوظيف حملة الماجستير

رجل أعمال يُطلق مبادرة لتوظيف حملة الماجستير

بالفيديو .. «الغامدي»: عاطلو الماجستير محبطون بسبب البطالة وتهميش الجامعات

بالفيديو .. «الغامدي»: عاطلو الماجستير محبطون بسبب البطالة وتهميش الجامعات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>