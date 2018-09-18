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شرطة مكة تكشف لغز سرقة السيارات بحي العزيزية.. السر في «العكازات»

شرطة مكة تكشف لغز سرقة السيارات بحي العزيزية.. السر في «العكازات»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة مكة المكرمة غموض سرقة عدد من السيارات المتوقفة بالشوارع القريبة من مسجد “المحيسني” بحي العزيزية، التي استخدمت فيها العصابة الـ”عكازات” قبل تنفيذ جرائمهم؛ حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الجناة بالجرم المشهود.

وكشفت مصادر أمنية أن أفراد العصابة عددهم 3 شباب مواطنين وجميعهم بالعقد الثاني من العمر، ويستخدمون “العكازات” بحيث يقوم بالمشي بها واللف حول السيارة التي يريد سرقتها؛ متحايلاً على المارة بأنه مشلول أو عاجز.

وعند تأكدهم من خلو الشارع من المارة، يقوم أحدهم بكسر زجاج السيارة وسرقه محتواها وسط مراقبة ومتابعة من شريكيه، ثم يستقلون سيارة نوع “مازدا” سوداء اللون ويذهبون لمنطقة الزيمة شرق مكة؛ حيث مقر انطلاقتهم في كل عملية.

وكان مركز شرطة العزيزية سجل بلاغات لأكثر من 10 حالات كسر زجاج سيارات وسرقة محتوياتها، وجميع الجرائم المنفذة تقع في محيط وشوارع مسجد المحيسني بحي العزيزية.

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