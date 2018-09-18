«البيئة» تعلن تفاصيل جديدة بشأن واقعة «حوت عسير» النافق

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تفاصيل العثور على حوت من النوع “الأحدب” نافقاً على شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، موضحة كيفية التعامل معه.

وأوضح مدير فرع الثروة السمكية بالقحمة علي حمضي، في بيان له، الثلاثاء، أنه تم العثور على الحوت نافقاً يوم السبت الماضي، وتم تشكيل لجنة عاجلة من حرس الحدود والثروة السمكية وبلدية القحمة للتخلص من الجثة بالدفن، حسب ما يراه المختصون في الثروة السمكية، على بعد 10 أمتار عن الشاطئ والمتنزهين؛ وذلك للاستفادة من جسم الكائن بعد التحلل، والاستفادة من هيكله الخارجي بتحنيطه ووضعه في أحد المتاحف الموجودة بالمنطقة.

وأشار إلى أنهم فور تلقيهم بلاغاً من قبل حرس الحدود عن مشاهدة حيوان بحري نافق بمركز القحمة، ويبعد عن مرسى الصيادين بـ 5 كم داخل البحر، توجهت الفرق الميدانية إلى المكان للتعرف إلى الحيوان وأسباب نفوقه.

وتابع، أنه بعد الكشف عليه تبين أنه حيوان بحري من نوع الحوت الأحدب، ويعد من أكبر الكائنات البحرية، ويعيش بالمحيطات، ويصل طول الحيتان البالغة منه إلى 15م تقريباً، ويتراوح محيط جسمه ما بين 4 – 6 أمتار، لافتاً إلى أن هذا الحوت يعد من فصيلة الحيتان البالينية ويوجد أحياناً بالبحر الأحمر.

وحول أسباب نفوق الحوت الأحدب، أوضح “حمضي” أن الحيتان تدخل البحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة بجوار السفن الكبيرة وسفن ناقلات النفط القادمة من المحيط؛ ومن ثم تضل طريقها فلا تستطيع الخروج إلى المحيط؛ وهو ما يسبب لها الاختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة، أو تُصاب جراء الاصطدام بأحد محركات ناقلات النفط الكبيرة.