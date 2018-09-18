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«هدف»: 1.4 مليون مواطن ومواطنة التحقوا بــ4.4 مليون دورة تدريبية

«هدف»: 1.4 مليون مواطن ومواطنة التحقوا بــ4.4 مليون دورة تدريبية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن التحاق 1.4 مليون سعودي وسعودية بدورات برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، وأن المسجلين أكملوا 4.4 مليون دورة تدريبية، منذ تدشين البرنامج في ديسمبر 2014 حتى نهاية أغسطس الماضي.

وقال نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للعمليات التشغيلية والمساندة، نائب قطاع دعم التدريب المكلف الدكتور محمد القحطاني، الثلاثاء، إن برنامج “دروب” أتاح منذ بداية 2018 نحو 21 برنامجاً تدريبياً جديداً.

وأشار أن الدورات في مجالات متنوعة من بينها: المحاسبة المالية والبيانات والإحصاء الوصفي والمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتعامل معهم، وتطبيقات ضريبة القيمة المضيفة، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في منافذ البيع للأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء.

وأكد أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بالشراكة مع كبرى الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص، حيث تغطي كافة المهارات الوظيفية الأساسية بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، ويحصل بعدها المتدرب على شهادات معتمدة من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأضاف “القحطاني” أن برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل، والموظفين؛ بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة، وعبر منصات تدريبية مختلفة من خلال الرابط doroob.sa.

يذكر أن برنامج “دروب” يعد مرتكزاً رئيساً في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

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