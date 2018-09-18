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الرياض.. إتلاف 3 كجم تبغ وإيقاف 30 عاملاً في حملة على المقاهي

الرياض.. إتلاف 3 كجم تبغ وإيقاف 30 عاملاً في حملة على المقاهي
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تواصل – الرياض:

نفَّذت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية بمشاركة عدة جهات؛ أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من ثلاثة آلاف كيلوجرام من منتجات التبغ، وإيقاف عددٍ من العمالة المخالفة.

وشملت الحملة التي استهدفت مقاهي الشيشة ومحلات بيع المعسل، (٤١) منشأة، ونتج عنها إتلاف (٣١٢٧) كيلوجراماً من منتجات التبغ، وإيقاف ٣٠ عاملاً مخالفاً للأنظمة، وتم اتخاذ اللازم حيالها.

شارك في الحملة إلى جانب صحة البيئة بالأمانة، اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وفرع وزارة العمل، ومن الجهات الأمنية إدارة الضبط الميداني.

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