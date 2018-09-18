وظائف إدارية لهذه المؤهلات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول شؤون طلاب ثاني، ومساعد بحث أول، ومنسق أبحاث أول)؛ وذلك وفقاً للمسميات والمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1 – مسؤول شؤون طلاب ثاني (Student Affairs Officer II).

2 – مساعد بحث أول (Research Assistant I).

3 – منسق أبحاث أول (Research Coordinator I).

موعد وطريقة التقديم:

التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/01/08هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).