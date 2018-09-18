ضبط مسوقي منتجات تخسيس ومقويات جنسية عبر حسابات وهمية (صور)

تواصل – الرياض:

تمكنت الھیئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجھات الأمنیة المختصة، من ضبط عدد من مسوقي منتجات للتخسیس ومقويات جنسیة يجري الترويج لھا وتسويقھا عبر حسابات وھمیة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن نصبت لهم عدة كمائن.

وقالت الھیئة إن ما يروج من ادعاءات طبیة عن تلك المنتجات مضلّل، مشیرة إلى أنھا ألقت القبض على عدد من مندوبي تلك المنتجات داخل المملكة، وأغلقت عدداً من الحسابات.

ونشرت الهيئة صوراً لمركبات نقل وسيارات خصوصية وهي تنقل كميات كبيرة من تلك المنتجات، حيث صادرتها وأحالت المسوقين إلى الجهة المختصة لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.