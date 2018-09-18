ضبط مسوقي منتجات تخسيس ومقويات جنسية عبر حسابات وهمية (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

ضبط مسوقي منتجات تخسيس ومقويات جنسية عبر حسابات وهمية (صور)

ضبط مسوقي منتجات تخسيس ومقويات جنسية عبر حسابات وهمية (صور)
0

تواصل – الرياض:

تمكنت الھیئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجھات الأمنیة المختصة، من ضبط عدد من مسوقي منتجات للتخسیس ومقويات جنسیة يجري الترويج لھا وتسويقھا عبر حسابات وھمیة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن نصبت لهم عدة كمائن.

وقالت الھیئة إن ما يروج من ادعاءات طبیة عن تلك المنتجات مضلّل، مشیرة إلى أنھا ألقت القبض على عدد من مندوبي تلك المنتجات داخل المملكة، وأغلقت عدداً من الحسابات.

ونشرت الهيئة صوراً لمركبات نقل وسيارات خصوصية وهي تنقل كميات كبيرة من تلك المنتجات، حيث صادرتها وأحالت المسوقين إلى الجهة المختصة لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تدشن نظام تسجيل الأدوية الجديد «سدر»

«الغذاء والدواء» تدشن نظام تسجيل الأدوية الجديد «سدر»

«الغذاء والدواء» تدعو الشركات للانضمام لمبادرة الغذاء الصحي

«الغذاء والدواء» تدعو الشركات للانضمام لمبادرة الغذاء الصحي

«الغذاء والدواء»: «مركز حلال» يجعل المملكة مرجعاً للمنتجات الموثوقة

«الغذاء والدواء»: «مركز حلال» يجعل المملكة مرجعاً للمنتجات الموثوقة

تحذير رسمي للنساء.. نوع «كحل» يضر بصحة عينيك

تحذير رسمي للنساء.. نوع «كحل» يضر بصحة عينيك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>