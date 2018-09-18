المملكة تبدي ارتياحها لارتفاع أسعار النفط

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، فيما أبدت المملكة ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

وفي الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

وأوضح أوليفييه جاكوب من بتروماتركس الاستشارية أن “أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت المملكة إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولاراً للبرميل من خام برنت”.

وتابع أن السوق تأثرت أيضاً بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي ألقت بظلالها على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم، بحسب “رويترز”.

وقالت الصين اليوم إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً عشرة بالمئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.