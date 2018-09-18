480 ألف حساب بتويتر «غير مرخصة» تروج للقروض بالمملكة

تواصل – وكالات:

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المملكة عن إحصاء 480 ألف حساب في تويتر تروج للقروض الشخصية بأساليب غير نظامية.

وحذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، من التعاملات المالية غير النظامية، مؤكداً أن الحل الآمن الوحيد هو عدم الخوض أو التعامل مع مثل هذه الإعلانات غير المرخصة.

وقال حافظ في مقابلة مع “العربية” إن الإحصائية أظهرت انخفاضاً كبيراً بنسبة 62% في عمليات الاحتيال البنكي والشروع في الاحتيال التي تستهدف البنوك وعملاءها خلال فترة العام الماضي.

وأوضح أن حجم عمليات الاحتيال المالي في المملكة والشروع في الاحتيال بلغ 214 مليون ريال في العام 2017، منخفضاً عن العام السابق 2016 الذي سجل أكثر من 573 مليون ريال.