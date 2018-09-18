تنبيه متقدم.. «الأرصاد» تحذر من جريان السيول في عسير

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا إلى أهالي عسير، باستمرار هطول أمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، الثلاثاء، إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على “البرك والقحمة وبحر أبو سكينة وعمق” بمنطقة عسير.

وأضافت أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة و45 دقيقة بعد عصر اليوم، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً.