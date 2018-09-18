«التحالف اليمني» يرصد انتهاكات الحوثيين.. مقتل 1224 وإصابة 1220 مدنياً

تواصل – واس:

استعرض الرئيس التنفيذي للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات مطهر البذيجي في ندوة عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حالة حقوق الإنسان في اليمن؛ وذلك في إطار أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان.

وتطرق البذيجي إلى الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن بحسب تقرير التحالف اليمني لرصد الانتهاكات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 2018 الذي كشف عن رصد مقتل 1224 مدنياً وإصابة 1220 بينهم 332 طفلاً و129 امرأة و69 من كبار السن، حيث تصدرت محافظة تعز قائمة الضحايا بـ367 قتيلاً ثم الحديدة 226 قتيلاً وإب 74 والضالع 62 والبيضاء 61، مشيراً إلى أن انتهاكات الحوثيين أدت إلى مقتل 182 مدنياً بسبب الألغام الفردية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات، بينهم 31 طفلاً و24 امرأة و11 مسناً؛ وذلك في محافظات لحج والحديدة وتعز والبيضاء وشبوة وإب والضالع ومأرب، كما أدى انفجار ألغام الميليشيات إلى إصابة 138 مدنياً بينهم 19 طفلاً و15 امرأة و4 مسنين.

وأضاف أن التحالف رصد ووثق 34 حالة إعدام خارج إطار القضاء، إضافة إلى مقتل 36 حالة تحت التعذيب، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية ارتكبت خلال الأربعة أعوام العديد من الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تنوعت ما بين القتل والإصابة والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل.

وأفاد بأن التحالف وثق اعتقال واختطاف 1067 يمنياً بينهم 42 طفلاً و23 امرأة و230 سياسياً وناشطاً حزبياً وحقوقياً وإعلامياً، ونالت صنعاء النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات برصيد 152 حالة، كما وثق 199 حالة تعذيب في السجون السرية والخاصة التي تشرف عليها ميليشيات الحوثي في أمانة العاصمة ومحافظات البيضاء وإب وصعدة وحجة والحديدة وذمار وصنعاء بينهم 107 سياسيين و4 إعلاميين و2 من الحقوقيين، مؤكداً أن التحالف وثق تجنيد الميليشيات لـ852 حالة تجنيد للأطفال معظمها في صنعاء.

وطالب التقرير بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين واستهدافهم من قبل القناصة وجرائم التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين كافة بمن فيهم المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، والأطفال والنساء، كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان برصد ودراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن بحيادية واستقلالية، والعمل على الوصول إلى الأراضي اليمنية التي تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.