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التحقيق مع مركز تأهيل فصل معلمات سعوديات دون إنذار.. و«العمل» تعلق

التحقيق مع مركز تأهيل فصل معلمات سعوديات دون إنذار.. و«العمل» تعلق
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تواصل- المدينة:

فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحقيقا مع مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على شكوى معلمات مفصولات من المركز دون سابق إنذار وعدم تسجيلهن في التأمينات.

وطالبت المعلمات بالتحقيق في المركز وتعويضهن عن ردة فعل المركز مع المعلمات السعوديات والإبقاء على غير السعوديات، وفقاً لـ”الوطن”.

واتهمت المعلمات المركز بالتحايل على النظام بتجديد العقود لبعض الموظفات بعد إنهاء الخدمة لإلغاء امتيازات العقد السابق، وفصلهن مع الإبقاء على كادر غير سعودي، رغم توفر البديل السعودي لتلك الوظائف.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد السناني، بناء على الشكوى المقدمة من مجموعة موظفات من مركز خطوات للتأهيل بأنه تم الاستغناء عنهن دون سابق إنذار، وتم تشكيل لجنة من قسم التفتيش «القسم النسائي» بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، وتمت زيارة المركز.

وأكد أنه بعد الاطلاع على كامل الوثائق والعقود لجميع الموظفات اتضح أن هناك عقود عمل بين الأطراف محددة المدة وانتهت تلك العقود، وتم الاعتذار لمجموعة منهن بسبب عدم الحاجة للتخصصات غير الملائمة للأعمال التي يقمن بها سابقاً.

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