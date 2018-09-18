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وزير بريطاني: الروهينغا تعرضوا لأعمال مروعة.. ولا بد من تحقيق العدالة

وزير بريطاني: الروهينغا تعرضوا لأعمال مروعة.. ولا بد من تحقيق العدالة
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تواصل- وكالات:

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية، لورد أحمد، خلال كلمة ألقاها في الجلسة 39 لمجلس حقوق الإنسان وجوب تحقيق العدالة لشعب الروهينغا لما تعرضوا له من انتهاكات مروعة في بورما.

وأشار اللورد أحمد في كلمته التي نُشرت اليوم إلى أن ما خلصت إليه لجنة تقصي الحقائق الدولية كان الأساس الذي استندت إليه في تقريرها الموثوق بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد الروهينغا في بورما، وأن ما ورد في التقرير حول الأفعال الوحشية التي ارتُكِبت، بما فيها القتل والاغتصاب، تمثل قراءة مروعة للتقرير.

وشدد اللورد أحمد على وجوب تحقيق العدالة للروهينغا لما تعرضوا له من أعمال مروعة، مضيفاً “لا يمكن الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الأعمال، وقد توصلت لجنة التحقيق إلى أن هذه الأعمال تستدعي التحقيق بها ومحاكمة كبار المسؤولين البورميين لتحديد مسؤوليتهم عن أعمال القتل الجماعي في ولاية راخين.”

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