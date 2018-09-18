بالصور.. شاهد سيارة كيا العسكرية التي تنافس «هامر» الأمريكية

تواصل – وكالات:

تشتهر كيا بسيارات السيدان وSUV ذات السعر المعقول والتقييمات الممتازة من النقاد، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الشركة تنتج أنواع كثيرة من السيارات الخارجة عن المألوف في كوريا الجنوبية فقط.

ومن أبرز هذه السيارات هي “مركبة كيا التكتيكية الخفيفة”، أو KLTV، وهي سيارة عسكرية تبدو أقرب لسيارات هامفي (هامر) الأمريكية من موديلات كيا المعتادة.

ووفقاً لموقع “المربع نت” المعنيّ بأخبار السيارات فإن هذه النسخة تحديداً هي الجيل الثالث من نوعه؛ مصنوعة خصيصاً للتطبيقات العسكرية بمنصة متعددة الاستخدامات وقدرة على حمل 7 أطنان.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ديزل تيربو بقوة 225 حصاناً وعزم دوران 369 رطل-قدم متصل بجير أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع رباعي وجسد خارجي مدرّع.

سيارة كيا تقوم بكل ما تقوم به الهامفي، مثل نقل الجنود وحمل المعدات الثقيلة والمشاركة في العمليات العسكرية، الفارق الوحيد أنها النسخة الكورية الحصرية من كل هذا.