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الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش «المادة 77» من جديد

الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش «المادة 77» من جديد
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تواصل – الرياض:

ينتظر أن يناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعماله للأسبوع المقبل عدداً من المواضيع المهمة، والتي يحرص المواطن على متابعة ما تم حيالها تحت قبة الشورى، خصوصا تلك التي أثارت جدلا واسعا دون أن يصدر المجلس حيالها التوصيات الحاسمة، بدلا من تكرار طرحها ومناقشتها وإبقائها معلقة، وسط تفاوت في وجهات النظر من قبل الأعضاء.

ويتوقع أن يعود النقاش حول المادة 77 من نظام العمل والعمال التي لم يحسم أمرها، من خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي بدورها ما زالت تكتفي بالتناول النظري في مناقشة هذه المادة، دون الأخذ في الحسبان حسم أمرها، فيما يرى عدد من الأعضاء ضرورة مراعاة مصلحة صاحب العمل والموظف معا، وهو ما أضفى نوعا من الضبابية على ما يتم الخروج به من خلال النقاشات بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد أكد قبل ثمانية أشهر تقريبا، أن مقترحات المواطنين وعرائضهم الواردة للشورى تحظى باهتمام ومتابعة المجلس ولجانه.

وقال خلال لقائه بعض المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف والصعوبات التي يواجهها الموظف السعودي في القطاع الخاص، والملاحظات والمقترحات حول بعض مواد نظام العمل، خصوصا المادة 77 من النظام، «أن ما سيطرح من آراء ومقترحات ستكون بالتأكيد محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عند اجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عند دراسة التقرير السنوي للأداء للوزارة».

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