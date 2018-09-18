«الصحة» تتجه لمنح تراخيص للقطاع الخاص لـ«النقل الإسعافي المدفوع»

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم وزارة الصحة فتح باب الترخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الإسعافي للحالات المرضية أو الإصابات سواء كانت المستقرة أو غير المستقرة، لنقلها إلى المنشآت الصحية التي يطلبها المريض أو ذووه مقابل أسعار محددة لكل حالة.

ويسمح لمراكز الخدمة الإسعافية التي تنشأ بموجب هذه التراخيص بأداء 7 مهام في المرحلة الأولى، منها نقل الحالات المستقرة من المنازل إلى المنشآت الطبية وبالعكس، ونقلها بين المنشآت الطبية داخل المدن أو من مدينة إلى أخرى، ونقل حالات غسيل الكلى إلى وحدات الغسيل الكلوي، ونقل حالات مواعيد العيادات.

ويشترط لمنح الترخيص توفير فريق إسعافي قادر على التعامل مع الحالات وتدبيرها إذا تدهورت الحالة وتحولت لحالة غير مستقرة، وفقا لـ”الوطن”.

وتهدف الوزارة، من إتاحة المجال لمن تتوافر لديه الاشتراطات اللازمة في القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الإسعافي، ليكون النقل الإسعافي الخاص رديفاً للنقل الإسعافي المجاني.

ويقتصر الترخيص الذي ستمنحه الوزارة لخدمات مركز النقل الإسعافي المدفوع على نقل الحالات المستقرة لمدة عام، يرقى ترخيص المركز ليشمل نقل الحالات غير المستقرة في حال أثبت المركز قدرته على التعامل مع الحالات المستقرة.