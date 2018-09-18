«الصحة» تتجه لمنح تراخيص للقطاع الخاص لـ«النقل الإسعافي المدفوع»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

الوزراء: يُصرف لمستفيدي الضمان تكلفة استهلاك المياه.. وتمديد خدمة الطبيب الاستشاري

«الصحة» تتجه لمنح تراخيص للقطاع الخاص لـ«النقل الإسعافي المدفوع»

«الصحة» تتجه لمنح تراخيص للقطاع الخاص لـ«النقل الإسعافي المدفوع»
0

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم وزارة الصحة فتح باب الترخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الإسعافي للحالات المرضية أو الإصابات سواء كانت المستقرة أو غير المستقرة، لنقلها إلى المنشآت الصحية التي يطلبها المريض أو ذووه مقابل أسعار محددة لكل حالة.

ويسمح لمراكز الخدمة الإسعافية التي تنشأ بموجب هذه التراخيص بأداء 7 مهام في المرحلة الأولى، منها نقل الحالات المستقرة من المنازل إلى المنشآت الطبية وبالعكس، ونقلها بين المنشآت الطبية داخل المدن أو من مدينة إلى أخرى، ونقل حالات غسيل الكلى إلى وحدات الغسيل الكلوي، ونقل حالات مواعيد العيادات.

ويشترط لمنح الترخيص توفير فريق إسعافي قادر على التعامل مع الحالات وتدبيرها إذا تدهورت الحالة وتحولت لحالة غير مستقرة، وفقا لـ”الوطن”.

وتهدف الوزارة، من إتاحة المجال لمن تتوافر لديه الاشتراطات اللازمة في القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الإسعافي، ليكون النقل الإسعافي الخاص رديفاً للنقل الإسعافي المجاني.

ويقتصر الترخيص الذي ستمنحه الوزارة لخدمات مركز النقل الإسعافي المدفوع على نقل الحالات المستقرة لمدة عام، يرقى ترخيص المركز ليشمل نقل الحالات غير المستقرة في حال أثبت المركز قدرته على التعامل مع الحالات المستقرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة» تحدد موعد توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر على المرضى

«الصحة» تحدد موعد توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر على المرضى

دراسة حديثة: توقف عن تناول الأسبرين بشكل يومي

دراسة حديثة: توقف عن تناول الأسبرين بشكل يومي

«الصحة»: 30 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

«الصحة»: 30 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

أغذية محددة وخطوات بسيطة للحفاظ على سلامة القولون

أغذية محددة وخطوات بسيطة للحفاظ على سلامة القولون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>