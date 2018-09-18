كاتب: أموالنا وأملاكنا ستتحول إلى مجرد بيانات إلكترونية.. كيف ذلك؟

تواصل – الرياض:

قال الكاتب فهد عامر الأحمدي: ‘‘إن اتفاق البشر على قيمة الأشياء هو ما يعطيها قيمتها الحقيقية، وليس المال كما يعتقد البعض‘‘.

وأوضح الأحمدي في مقال له بجريدة “الرياض” أن لدى أقربائه وادياً جميلاً خارج المدينة ولا يملكون صكوكاً عقارية أو عقوداً رسمية، ولكنهم يملكون اتفاقاً جماعياً وإجماعاً قبلياً على ملكية كل إنسان داخله، وهذا ما يطبقونه عملياً في حفظ الحقوق وإعطاء الأشياء قيمتها المادية كما كان يحدث في الماضي وكما يحدث في البادية والقرى النائية.

وضرب الكاتب مثلاً بما يحدث في الماضي البعيد كان الناس (يتفقون) على القيمة المرتفعة للذهب فكانوا يقبلون التعامل به، ثم ظهرت سندات تصرف بمقابل ذهبي (اتفقنا بمرور الزمن) على التداول بها كعملات ورقية تملك قيمة الذهب نفسه.

وأضاف أنه في عام 1971 أعلن الرئيس نيكسون أن أميركا لم تعد ملزمة بدفع مقابل ذهبي لأي دولارات تطبعها «بعد اليوم».. وهكذا أصبح الدولار (الذي يوجد منه أكثر من ترليون ونصف الترليون خارج أمريكا) لم يعد يساوي أكثر من الورقة التي يطبع عليها.. ورغـم هذا ما تزال شعوب العالم تقبله وتتداول به لأنها (ما زالت تتفق) على أن له قيمة حقيقية ـــ في حين أن التكلفة الحقيقية لطبع المئة دولار لا تتجاوز 13 سنتاً.

وأضاف: الخطوة المقبلة (في خلق وتوليد النقود والأملاك) ستكون تقنية البلوك شين – التي أرجو أن تبحث عنها لاحقاً في الإنترنت.. فبدل أن يحدد البنك رصيدك الإلكتروني في كمبيوتره الخاص؛ تقوم تقنية البلوك شين بخلق وتوثيق الأموال والأملاك من خلال تعميمها عبر الشبكة العالمية.. فكما يتفق أصحاب القرية أو الوادي على تحديد ملكياتهم، تقوم تقنية البلوك شين بتوثيقها إلكترونيا لدى الأقران المتماثلين في كل أنحاء العالم.. وبهذه الطريقة لن يتخلص البشر فقط من سيطرة البنوك ومؤسسات النقد، بــل وتتحول أموالنا وأملاكنا إلى مجرد بيانات إلكترونية يمكن نقلها وتحويلها وخلقها داخل آلاف الكمبيوترات حول العالم.