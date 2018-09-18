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ملياردير يقرر السفر إلى القمر.. في رحلة خاصة

ملياردير يقرر السفر إلى القمر.. في رحلة خاصة
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “سبيس إكس” المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة لقطب الأعمال البارز إيلون ماسك، أن رجل الأعمال الياباني الملياردير أوساكو مايزاوا سيكون أول شخص يسافر في رحلة خاصة إلى القمر.

ومايزاوا مؤسس موقع “زوزو” للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي، وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية “بيغ فالكون روكيت” لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأميركية عام 1972، وقد كشفت سبيس إكس عن اسم مايزاوا مساء أمس الاثنين في مقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس.

ونشر ماسك يوم الخميس صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر يوم الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيغ فالكون روكيت أو “بي.إف.آر”، وقد وعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.

ورغم أن المركبة لم تصنع بعد، فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.

وتخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر، ولكن ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.

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