«مكنون» تختتم خطة 1439هـ بإعلان نتائج تقييم الثلث الثالث

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أغلقت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض (مكنون) خطتها السنوية لعام 1439هـ، بإعلان نتائج تقييم الثلث الثالث للإدارات والقطاعات.

وقال الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي لـ”مكنون”: إن تنفيذ الخطة في الثلث الثالث خاصة والسنوية عامة، سار بصورة جيدة، وأن عموم الإدارات والقطاعات استطاعت أن تحقق نسبا متميزة في التنفيذ، مما يعكس جدية الالتزام والتقييد بالبرامج المدرجة في الخطة، والمتابعة الحثيثة لتنفيذها، وتوفير كل الاحتياجات التي تعين على تنفيذها حسب الوقت المحدد لها.

وأعرب الهدلق عن شكره لكل الإدارات والقطاعات في التزامها بالخطة، وجهودها الكبيرة التي بذلتها لتحقيق النسب الكبيرة في التنفيذ، وشدد على ضرورة أن يحافظ الجميع على المستوى العالي من الأداء في الخطة السنوية لعام 1440هـ، وأن تجتهد في حصر كل ما من شأنه أن يعين على تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.

وأوصى الهدلق بأن تتضافر الجهود، ويتكاتف الجميع في تحقيق نسبة إنجاز عالية في خطة عام 1440هـ، مؤكدا على أن إدارة الجمعية حريصة كل الحرص على توفير البيئة الملائمة، بل والمحفزة، لتنفيذ المهام وتحقيق الانجازات، والوصول لنسبة الرضا الكامل في تنفيذ الخطة.

وشمل التقويم إدارات الجمعية، ومراكز الإشراف، ومعاهد إعداد المعلمين، ومعاهد ومراكز التدريب النسائية.