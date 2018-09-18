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الصحة: ضبط 5 أطباء «مزيفين» يديرون عيادة أسنان بجدة

الصحة: ضبط 5 أطباء «مزيفين» يديرون عيادة أسنان بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت صحة جدة، صباح أمس الاثنين، وبالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة وافدة غير مرخصة تدير عيادة أسنان بكيلو 14 في منزل شعبي بطريق مكة جنوب شرق المحافظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود عمالة تستقبل مراجعين في منزل شعبي.

وبينت الصحة في جدة أن المنزل مكون من دور أرضي مجهز كعيادة أسنان للرجال وبتفتيشها وجد بداخلها أدوات خلع للأسنان وجهاز تنظيف للأسنان، إضافة إلى جهاز ليزر لتثبيت التقويم، بالإضافة إلى دور علوي لوحظ أنه مجهز بعيادة أسنان للنساء، وتبين وجود سرير طبي وبعض أدوات خلع الأسنان وتنظيفها إلى جانب بعض الأدوات والمعدات الطبية التي تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية (التعقيم وأساليب النظافة).

وأشارت إلى أنه تم القبض على خمسة أشخاص “ينتحلون صفة أطباء” بينهم سيدة يديرون العيادة وهم غير متخصصين ولا يحملون أي ترخيص يخولهم بالعمل في العيادة في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت الصحة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.

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