موسكو: إسقاط طائرتنا استفزاز إسرائيلي نحتفظ بحق الرد عليه

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تابعة للدفاع الجوي السوري، أسقطت “بالخطأ”، الطائرة الروسية التي فُقدت قرب السواحل السورية أمس الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن الوزارة، أن “إسرائيل” أخطرتها بالضربة الجوية “متأخر جداً”، مضيفةً أن 15 عسكرياً روسياً لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بتصرفات “إسرائيل” غير المسؤولة.

وأوضحت أن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها، وأشارت إلى أن البحث والإنقاذ متواصل في منطقة سقوط الطائرة.

واعتبرت الوزارة الحادث “استفزازاً متعمداً من الطيارين الإسرائيليين”، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد عليها.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في ساعات الصباح الأولى، اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق البحر المتوسط.

وأوضحت السلطات أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، مساء أمس، في نفس الوقت الذي كانت فيه مقاتلات “إف 16” إسرائيلية، تقصف أهدافاً في محافظة اللاذقية السورية.