أمير الرياض: 75% نسبة إنجاز المترو و842 حافلة تغطي 24 مسارًا

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تواصل – الرياض:

ترأس رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الاجتماع  الـ14 للجنة العليا، بمركز زوار النقل العام بمدينة الرياض.

وقال الأمير بندر: «إن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على ترسية عدد من عقود المشروع، والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ قريبا بمشيئة الله» بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأعرب عن سعادته بوصول عربات مشروع الحافلات إلى مدينة الرياض، والاطلاع على نموذج من محطات المشروع، وما تتوافر من خدمات حديثة، ستكون في خدمة سكان مدينة الرياض خلال العام المقبل بمشيئة الله.

وأضاف «إن مشروع النقل العام بمدينة الرياض الذي يتم إنجازه بأيد وطنية وبزملاء كرام في جميع لجانه، حقق -بحمد الله- إنجازات كبيرة منذ بداية تنفيذه حتى الآن، إذ بلغت نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض 75 % بحمد الله، وهو ما يشير إلى أن المشروع يسير وفق الطريق الصحيح الذي رسمه لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، ونسأل المولى جلّ وعلا، التوفيق في إنجاز هذا المشروع الكبير، وإبرازه بالمستوى الذي يليق بالمملكة، وبالمواطن السعودي».

ترسية عقود
تم خلال الاجتماع ترسية عقود تقديم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصال في مشروع الحافلات، لكل من شركتي اتحاد اتصالات، والاتصالات السعودية.

كما تم تنفيذ أعمال محطات ومسارات الحافلات في 650 موقعاً بالمدينة، وشهد الاجتماع، عرضا عن سير الأعمال في تنفيذ مشروع حافلات الرياض، الذي يشكّل العنصر الثاني من مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ويشمل إنشاء شبكة للنقل بالحافلات تتكون من 24 مساراً، وتمتد 1900كلم، لتغطي كامل المدينة. وتتوزع مسارات شبكة الحافلات بين 3 مستويات مختلفة.

2860 محطة
يضم مشروع الحافلات 2860 محطة ونقطة توقف، تتفاوت خدماتها على 4 مستويات، وتشمل: مناطق للجلوس، شاشات إعلانية، أجهزة بيع التذاكر، أنظمة صوتية، شاشات معلومات الركاب، إلى جانب 6 مواقع مخصصة لمواقف السيارات، و4 مواقع أخرى لمحطات المبيت والصيانة، تتوزع في أنحاء المدينة المختلفة.

ويبلغ عدد الحافلات في المشروع 842 حافلة مختلفة الأحجام والسعات «65/ 70/ 110 ركاب»، يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات، وتتميز بتصميمها الموحّد مع قطار الرياض، واستخدامها وقوداً صديقاً للبيئة، للمرة الأولى في المنطقة، ومراعاتها متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خدمة «Wi-Fi».

وعقب الاجتماع، قام رئيس الهيئة، باستعراض عربات الحافلات المعتمدة في المشروع، واستقل عربة حافلات المسار المخصص BRT، اطلع خلالها على ما يتوافر في الحافلة من خدمات وتقنيات هي الأحدث من نوعها في هذا المجال.

كما شاهد سموّه نموذجا لإحدى محطات الحافلات، شملت جهازاً لبيع التذاكر وشاشة لمعلومات الرحلات، ومجهّزة بنظم الأمن والسلامة.

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