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استشهاد فلسطيني جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال

استشهاد فلسطيني جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال
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تواصل – واس:

استشهد اليوم، شاب فلسطيني عقب تعرضه لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقال رئيس بلدية بيت ريما يزن الريماوي في تصريح له، بأن عملية الاعتقال والاعتداء تمت في وقت لا يتعدى 3 دقائق، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب محمد زغلول الريماوي (23 عاماً)، بطريقة عنيفة، وقاموا بخلع باب المنزل دون سابق إنذار، والاعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه، وتمزيق ملابسه، واقتادوه عارياً وهو فاقد للوعي، وبعد عدة ساعات أعلنوا عن استشهاده.

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