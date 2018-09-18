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«بلدي الرياض» يناقش برامج لجانه لتطوير وتحسين الخدمات البلدية
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تواصل – فريق التحرير:

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته السادسة والأربعين في مقر المجلس بحي الملز، وفي بداية الجلسة، رحب الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس بالأعضاء ومنسوبي أمانة المجلس، وقدم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على نجاح موسم الحج لعام 1439هـ، والجهود المبذولة للتطوير المستمر للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أكد أهمية العمل خلال الفترة القادمة على إكمال ما بقي من برامج معتمدة في الخطة التشغيلية للجان المجلس، والتعاون في ذلك بما يحقق أهداف المجلس وطموحات أعضائه.

وقدم الأستاذ خالد النفيسة نائب أمين بلدي الرياض، عرضا حول زيارة فريق المجلس المكلف للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتاريخ 20/11/1439هـ، والتي جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، مثل: رؤية احتياجات غرب وجنوب الرياض وتوصيات المجلس حيالها، ومشاركة المجلس في اللجان المختصة بدراسة ومناقشة ما يتعلق بالخدمات البلدية، وبحث مشاركة المجلس في رسم المخطط الاستراتيجي للمدينة، ومتابعة توصيات المجلس بخصوص لجنة معالجة الزحام المروري عند مداخل ومخارج الدائرة التاسعة، ومتابعة مستجدات مشروع قطار الرياض، ومقترحات تحسين مداخل حي المهدية، وتوصيات ومخرجات اللقاء.

واستعرضت الأستاذة هدى الجريسي عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، تقريراً موجزاً حول ورشة عمل “الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والحلول”، وقد اعتمد المجلس التوصيات التي تمخضت عنها الورشة ومن أبرزها تفعيل دليل الكود السعودي لذوي الإعاقة والصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وربط تجديد الرخص للمنشآت بمدى التزامها بمعايير الوصول الشامل، وإعداد شارع التخصصي بالرياض ليكون شارع نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره عرض المهندس جارالله الفايز منسق لجنة المشاريع والتخطيط العمراني بالمجلس مسودة الشراكة مع الجمعية السعودية لعلوم العمران، ووافق المجلس على الشراكة مع الجمعية السعودية لعلوم العمران، وفق الصيغة التي عرضت في الجلسة، والموافقة على ترتيب إجراءات توقيعها مع الجمعية.

واستعرض الأستاذ إبراهيم العنزي عضو لجنة العلاقات العامة والإعلام جدولا بمواعيد وآلية لقاءات المواطنين في الدوائر البلدية، والتي ستنطلق خلال الشهر الجاري بالدائرة الثامنة، حسب الآلية المقدمة من اللجنة.

فيما قدم الأستاذ أحمد الشمري عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة عرضاً موجزاً عن الملتقى البلدي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق المجلس على التوصيات التي خرج بها الملتقى، ومن ضمنها تقييم وضع الأسواق التجارية والمولات القائمة ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات الوصول الشامل، وتقديم حلول لآلية رصد المخالفات المرورية على ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم العمل على متابعتها مع الجهات المعنية.

كما عرض الأستاذ إبراهيم العنزي عضو لجنة العلاقات العامة والإعلام، جدولاً بمواعيد وآلية اليوم البلدي الشهري، حيث سيتواجد أعضاء المجلس في مقرات البلديات الفرعية لاستقبال المواطنين، والاستماع لشكاواهم، في ظل تفعيل المجلس لعدد من البرامج التي تهدف لتعزيز التواصل مع المواطنين، ووافق المجلس على بدء العمل بالجدول، حسب الآلية المقدمة من اللجنة.

وقدم الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس عرضاً موجزاً عن اللقاءات التي جرت مع مسؤولي الأمانة، بشأن عدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بالمجلس، ومن أهمها: متابعة انتقال مقر المجلس البلدي إلى مبنى مستقل، وزيادة عدد موظفي أمانة المجلس لتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة.

تلى ذلك موافقة المجلس البلدي بمدينة الرياض على طلب استقبال مجلس بلدي حوطة بني تميم، على أن يتم تحديد موعد اللقاء بالتنسيق مع مجلس بلدي حوطة بني تميم

واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على عدد من المواد المدرجة على جدول أعماله والتي اشتملت مجموعة من التعميمات والطلبات الصادرة عن بعض الجهات بخصوص عدد من الموضوعات المختلفة، ومن ضمنها: إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان، وتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحويل مكتب ترشيد الإنفاق إلى مركز باسم مركز تحقيق الكفاءة، وطلب الهيئة العامة للترفيه جميع المرافق الترفيهية المرخصة من الأمانة، وبرنامج البنية التحتية المكانية للقطاع البلدي.

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