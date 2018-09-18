وظائف دبلوماسية شاغرة في «الخارجية» بمسمى «ملحق»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (ملحق) للرجال والنساء والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة البكالوريوس، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد الموافق 1440/1/06هـ حتى السبت الموافق 1440/1/12هـ، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية – (بوابة التوظيف)
التخصصات المطلوبة:
– علوم سياسية
– قانون
– اقتصاد
– علاقات دولية
– إدارة أعمال دولية
– أمن دولي
– دراسات دبلوماسية
– الدبلوماسية العامة
– حقوق الإنسان
– إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي)
– علم النفس السياسي
شروط شغل الوظائف الدبلوماسية:
– الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:
– ن يكون المتقدم سعودي الأصل.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
– أن لا يكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية.
– أن يكون لائقة صحياً وحسن المظهر.
– أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (32) سنة وفق التقويم الهجري.
– إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).
– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.
الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف:
· وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).
· صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).
· نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
· صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).
– تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.
توضيح:
سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز مسابقة (ملحق).
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على الهواتف التالية :
وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويله (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).
للدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: ITc-Apps-Support@mofa.gov.sa
» تفاصيل الإعلان عن الوظائف الدبلوماسية بوزارة الخارجية (رجال)
» تفاصيل الإعلان عن الوظائف الدبلوماسية بوزارة الخارجية (نساء)