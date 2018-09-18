وظائف دبلوماسية شاغرة في «الخارجية» بمسمى «ملحق»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (ملحق) للرجال والنساء والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة البكالوريوس، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد الموافق 1440/1/06هـ حتى السبت الموافق 1440/1/12هـ، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية – (بوابة التوظيف)

التخصصات المطلوبة:

– علوم سياسية

– قانون

– اقتصاد

– علاقات دولية

– إدارة أعمال دولية

– أمن دولي

– دراسات دبلوماسية

– الدبلوماسية العامة

– حقوق الإنسان

– إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي)

– علم النفس السياسي

شروط شغل الوظائف الدبلوماسية:

– الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:

– ن يكون المتقدم سعودي الأصل.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.

– أن لا يكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقة صحياً وحسن المظهر.

– أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (32) سنة وفق التقويم الهجري.

– إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف:

· وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).

· صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).

· نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

· صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

– تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.

توضيح:

سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز مسابقة (ملحق).

ولمزيد من الاستفسار الاتصال على الهواتف التالية :

وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويله (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).

للدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: ITc-Apps-Support@mofa.gov.sa

» تفاصيل الإعلان عن الوظائف الدبلوماسية بوزارة الخارجية (رجال)

» تفاصيل الإعلان عن الوظائف الدبلوماسية بوزارة الخارجية (نساء)