احذر.. خلل تقني يمكن أن يعطل أجهزة آيفون عن بُعد

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن اكتشاف خلل تقني يمكن من خلاله تحطيم أجهزة آيفون عن بعد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها “يمكن لبضعة أسطر من التعليمات البرمجية التي يمكن مشاركتها بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، أن تعيث فساداً بأجهزة آيفون”.

وأوضحت أنه “بمجرد ظهور رمز الشيفرة على الشاشة، سيتم إعادة تشغيل جهاز أبل دون سابق إنذار، ما يؤدي إلى فقدان البيانات غير المحفوظة”.

وبينت أنه “تم اكتشاف الرمز من قبل الباحث الأمني في برلين، صبري حدوش، الذي شارك الاكتشاف الحديث عبر منشور على موقع تويتر، حيث يمكن اعتبار هذا الرمز شكلاً من أشكال التعليمات البرمجية المعروفة باسم CSS، والتي تعني “أوراق الأنماط المتتالية”، وتتحكم في كيفية عرض رمز HTML البسيط على الشاشة”.

ويتسبب الرمز في تعطل أي جهاز يعمل بنظام IOS أو MACOS، وذلك بسبب عدم القدرة على معالجة الطلب عند عرض الرمز، ما يضطر إلى إيقاف التشغيل.

وبهذا الصدد، قال السيد حدوش: “يستخدم الرمز نقطة ضعف في خاصية CSS لفلتر الخلفية، والتي تستخدم تسريعاً ثلاثي الأبعاد لمعالجة العناصر الخلفية”.

ويمكن لأي شخص إيقاف تشغيل أجهزة آيفون وآيباد وIPOD TOUCH أو MACOS عن بعد، عبر إرسال رمز الشفيرة.

ويقول الباحث إنه أبلغ أبل عن الخلل، قبل نشر الشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الشركة أنها على علم بالخلل الحاصل، وتعمل على إصلاحه.

