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«حادث صدم متعمد» يطيح بتشكيل عصابي ارتكب 28 جريمة سرقة في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في ضوء نتائج الضبط الجنائي للبلاغ الذي باشرته الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة عن تعرض مقيم آسيوي الجنسية في العقد الرابع من العمر، أثناء سيره بحي القريات جنوب المحافظة، لإصابة بقدمه نتيجة تعرضه للصدم المتعمد من أربعة أشخاص يستقلون دراجتين نارية وقيامهم بسرقة جهاز الجوال والهرب لجهة غير معلومة.

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن القبض على المتورطين بالجريمة وعددهم سبعة أشخاص، أحدهم مقيم من الجنسية الإفريقية، واتضح من استجوابهم قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة.

حيث أقروا بارتكاب (٢٨) جريمة مماثلة في أحياء متفرقة بجنوب محافظة جدة، وبيع المسروقات لمحلات تم تحديدها بحي الجامعة بمشاركة (٢٢) متهمًا آخرين جارٍ العمل على تعقبهم للقبض عليهم، وجرى إيقاف المتهمين المقبوض عليهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات فنياً تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.

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