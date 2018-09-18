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«مقوّمات الشراكة الفاعلة».. برنامج تدريبي في «تعاوني الأحساء»

«مقوّمات الشراكة الفاعلة».. برنامج تدريبي في «تعاوني الأحساء»
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تواصل- فريق التحرير:

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في أهمية بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وباقي القطاعات الأخرى وبحضور 20 شخصًا من الجهات الخيريّة في الأحساء، نفذ قسم التدريب بإدارة التخطيط والجودة في مكتب تعاوني الأحساء أول باكورات برنامجه التدريبية.

وأقام قسم التدريب بإدارة التخطيط والجودة في مكتب تعاوني الأحساء مساء الاثنين ٧/ ١/ ١٤٤٠ هـ الموافق ١٧/ ٩/ ٢٠١٨ م أول باكورات برنامجه التدريبية بعنوان: (بناء شراكات فاعلة في الجهات الخيرية)، والذي قدَّمه المدرّب محمد بن شاكر الدوسري.

وتناول فيه المدرِّب عن مفاهيم عامّة حول الشراكات، وبيّنَ الدوافع التي تُقام لأجلها، ووضّح مبادئ الشراكات وقيَمَها، كما شرحَ المهارات الفرديّة التي تساعد في إنجاحها ، واختتم البرنامج بأبرز مقوِّمات الشراكة الفاعلة .

ويعد هذا البرنامج أحد أهداف مكتب تعاوني الأحساء المهمة للعام الجديد 1440هـ أعاده الله علينا وعلى وطننا والعالم الإسلامي بالأمن والأمان.

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