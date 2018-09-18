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دراسة: الرياضيات متطلب أساسي للوظائف في الأعوام المقبلة

دراسة: الرياضيات متطلب أساسي للوظائف في الأعوام المقبلة
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تواصل – وكالات:

أكد تقرير نشره معهد «بروكنجز» الفكري بواشنطن أن الإلمام بعلوم الرياضيات سيكون ضمن المتطلبات في عدد كبير من الوظائف والمناصب المهمة وذلك خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف أن عدداً من الدراسات المنشورة حديثاً ذكرت أن المعرفة الرياضياتية تعتبر كفاءة أساسية، وأن وظائف مثل التمريض وتقنيو الآلات وممثلو مبيعات التسويق وحتى متخصصي الموارد البشرية يجب أن يفهموا الرياضيات ويتعاملوا كذلك مع برامج الذكاء الاصطناعي لإكمال أعمالهم.

وعادة ما يثير هذا الانضباط الخوف في قلوب معظم الطلاب والبالغين في مقرات العمل، مثلا في الولايات المتحدة، عبارات مثل «رياضيات» و»طلاب» و»خوف» كلها مرتبطة عند البحث عنها في «جوجل» وستحصل على 237 ألف منشور أكاديمي تقدم تعليقات حول هذا الموضوع. لذلك، لا يوجد شك في افتراض أن «قلق الرياضيات» قد يكون جزئيا المُلام، فالولايات المتحدة أيضا تحتل المرتبة 31 من مجموع 35 بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرياضيات، وهي مرتبة حافظت على استقرارها منذ 2003.

وكشف نفس الاستطلاع أن 29% من الطلاب البالغين من العمر 15 عاماً في الولايات المتحدة «كانوا غير قادرين على الحصول على المستوى الثاني من الكفاءة في الرياضيات». بعبارة أخرى، حوالي 1 طالب من بين 3 طلاب لا يستطيعون توضيح القدرات الأساسية في تشكيل وتطبيق وتفسير المفاهيم الرياضياتية. إذا ثلث الطلاب غير قادرين على التحدث بلغة جديدة لمقر العمل الرقمي أو ما يعرف بـ»المعرفة الرياضياتية».

وحذرت تقارير كثيرة من العجز في الموظف المتمكن. فمثلًا توقعت شركة «آي بي إم» للتقنية أنه من المتوقع أن تبلغ مناصب علوم البيانات والتحليل نحو 2.7 مليون بحلول عام 2020. ووفقا للشركة فإنه مع ارتفاع الاحتياج لموظفي علوم البيانات والتحليل، فإن هذه الزيادة ستضع ضغوطا على معروض الموهبة في هذه المجالات.

وأضافت أن المعروض من الطاقات البشرية المؤهلة قليل، على الرغم من المطالبات بزيادة القوى العاملة المتدربة بشكل جيد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

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