خال الطفل المتوفى في الحافلة المدرسية يكشف مفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

كشف خال الطفل عبدالعزيز المسلم الذي توفي بعد نسيانه نائماً في حافلة المدرسة، الأحد الماضي، أن ابن أخته تعرض لحادث مماثل في ذات الحافلة العام الماضي لكنه نجا منها لأنه كان في فصل الشتاء ولم تكن درجات الحرارة مرتفعة كالوقت الحالي.

وأضاف خال الطفل ويدعى رياض الغانم أن عبدالعزيز اختنق إثر نومه داخل الحافلة في أجواء شديدة الحرارة وتم نقله لأحد المستشفيات الأهلية بسيهات في نحو الساعة 11.45 صباحاً، وتوفي بعد 5 دقائق من وصوله المستشفى.

واستنكر الغانم عدم تفقد السائق للحافلة بعد إنزال جميع الطلاب في المدرسة، ولاسيما أن نفس الواقعة حدثت العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضع علامة استفهام كبيرة.

وكان المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص قد أوضح أن سائق الحافلة نسي الطالب بالحافلة، إذ لم ينتبه لنومه بداخلها، ليتم اكتشاف ذلك متأخراً، وقد توفي الطالب بعد نقله للمستشفى، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة زارت المدرسة للتحقيق في ملابسات الواقعة.